رفع 736 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت عن:

بمركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق الساعة و عرابى و الكورنيش و إفلاقة و الشاذلى و الجمهورية و الروضة و الأتوبيس .



أسفرت عن مصادرة ٥ مكبرات صوت و رفع ٣٦١ حالة اشغال.

وبمركز الدلنجات تم رفع ١٠٠ حالة إشغال ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

و فى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٢١٥ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص برفع ٤٠ حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية و بمركز ومدينة رشيد تم رفع ٢٠ حالة إشغال طريق.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.