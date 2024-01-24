استمرار حملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وفى إطار خطة الدولة الرامية إلى مجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف.

تواصل وحدة السكان بالمحافظة برئاسة الدكتورة كريمة السلاموني حملات التوعية بأهمية وقف ومجابهة كافة أشكال وصور التعدي على أراضي وممتلكات الأوقاف وذلك بقاعة الوحدة المحلية بكوم حماده بحضور ممثلي الجهات التنفيذية والدينية والرائدات الريفيات ومكلفي الخدمة العامة

حيث أوضحت مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة لوقف التعدي على أملاك الأوقاف تأتي فى إطار الحفاظ علي حق الدولة والشعب وصون مقدراته وممتلكاته العامة والتي استفادت الدولة منها فى تنفيذ العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري "حياة كريمة"، بالإضافة إلي الإستفادة من هذه الأراضي لصالح الأعمال الخيرية والتنمية المجتمعية.

وأشارت إلي أن الدكتورة نهال بلبع، تقوم بالمتابعة المستمرة لجهود كافة الجهات التنفيذية فى هذا الشأن، كما أنها شددت على عدم التعدي على أملاك الأوقاف وكافة الأصول المملوكة للدولة بصفة عامة، هذا فضلا عن التوجيه بعقد حملات توعية مماثلة تجوب كافة مدن ومراكز وقري المحافظة للوصول إلي أكبر قدر من القواعد الشعبية المستهدفة.