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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة: ضبط صاحب مستودع غاز باع أسطوانات منزلية في السوق السوداء

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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ضبط 164 بطاقة تموينية بالبحيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة

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رفع 736 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة  مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة  مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في عدد 285 أسطوانة غاز منزلي، وذلك من خلال بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي الكمية المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة الحملات التموينية نائب محافظ البحيرة مكاسب غير مشروعة مديرية التموين والتجارة الداخلية

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