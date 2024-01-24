تموين البحيرة: ضبط صاحب مستودع غاز باع أسطوانات منزلية في السوق السوداء

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز حوش عيسي، أسفرت عن ضبط صاحب مستودع غاز تصرف في عدد 285 أسطوانة غاز منزلي، وذلك من خلال بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي الكمية المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.