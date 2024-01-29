تحصين 28824 ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محي الدين فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الاغنام ، والتي انطلقت 27 يناير الماضي.

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة أشرف محي الدين أمس الأحد بتحصين 15902 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية، ليصبح إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 28 ألف و 824 رأس ماشية. .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

هذا وتناشد المديرية جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.