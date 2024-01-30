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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القبض علي شخص قام بأعمال تخريب للأعمال الديكورية بمطلع الكوبري العلوي بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قامت الأجهزة الأمنية بمدينة دمنهور بإلقاء القبض علي شخص قام بأعمال تخريب للأعمال الديكورية بمطلع الكوبري العلوي بدمنهور، مدعياً أنه يعاني من مرض نفسي دفعه للقيام بهذه الأعمال التخريبية، حيث تم عرضه علي الجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه والتي أثبتت تمتعه بكامل قواه العقلية وأنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

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ومن جانبها توجهت على الفور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها الأستاذ كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، لمكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث، ووجهت الجهات المعنية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة ورفع أي آثار ناجمة عن هذا العمل الخسيس، مؤكدة أنه سيتم الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه تخريب الممتلكات العامة أو تعطيل مصالح المواطنين، والإساءة للمظهر الحضاري للمدينة والإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.

وتنفيذاً لتوجيهات نائب محافظ البحيرة قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بسرعة التوجه لمكان الواقعة والانتهاء من تنفيذ أعمال الترميم المطلوبة ورد الشيء لأصله.

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