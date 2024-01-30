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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 2600 طن قمامة ومخلفات بالبحيرة

إزالة القمامة بالبحيرة
إزالة القمامة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة علي ضرورة استمرار حملات النظافة من الشوارع والميادين الرئيسية  تزامنا مع سقوط الامطار و رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة التقلبات الجوية، وسقوط الأمطار.

وأكدت على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الكهرباء، والطرق، لسرعة الإنتهاء من تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحى و صفايات الأمطار لتصريف مياه الأمطار لعدم تراكمها.

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ضبط مخرب الأعمال الديكورية بمطلع كوبري دمنهور العلوي بالبحيرة

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اليوم بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص الجديد

وقد شهدت شوارع المحافظة منذ صباح اليوم انتشار لمعدات شفط مياه الأمطار ، كما قامت الوحدات المحلية برفع حوالي ٢٦٠٠ طن قمامة ونقلهم للمقالب الوسيطة وكذلك كسح مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ومتابعة المعديات النهرية بنطاق الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة والتأكيد علي الحمولة المحددة والتوقف في حالة الأمطار والرياح الشديدة.

ومن جانب آخر نفذت الوحدات المحلية حملات لرفع الاشغالات من الشوارع لتيسير حركة المواطنين حيث تم رفع ٥٨٢ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق المحافظة على النحو التالى ١٨٦ حالة اشغال بدمنهور و ١٥٠حالة اشغال بالدلنجات و ٩٦ حالة إشغال ثابت ومتحرك بوادى النطرون و ٧٥ حالة برشيد و ٧٥ حالة بأبو حمص.

البحيرة الوحدات المحلية المعديات النهرية حملات لرفع الإشغالات شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي

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