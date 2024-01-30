إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نصف نقل مع موتوسيكل بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع موتوسيكل بطريق الامام علي ابن أبي طالب بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع موتوسيكل، بطريق الإمام علي ابن أبي طالب، بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- ي.ال، 17 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة، ج.م، 45 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ع.ف، 25 عاما، اشتباه كسر بالساق الأيسر، هـ.م، 16 عاما، كدمة بالفخذ الأيسر.

كما أصيب م.ج، 20 عامل، كدمة شديدة بالكوع الأيمن وجرح قطعي باليد اليسرى، ش.س، 22 عاما، اشتباه كسر مفتوح باليد اليسرى، م.ج، 17 عاما، سحجات وكدمات باليد اليسرى، ر.ش، 15 عامل، كدمة وتورم فوق العين اليسرى.



وجرى نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.