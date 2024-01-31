ضبط 100 أسطوانة غاز منزلية قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وفي هذا الإطار قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندى بتنفيذ حملة تموينية بمركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط أحد موزعى أسطوانات الغاز لتجميعه ١٠٠ إسطوانة غاز منزلية لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ علي الكمية المضبوطة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.