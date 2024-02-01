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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التضامن الاجتماعي بالبحيرة تسلم 101 طرف صناعي بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال

تضامن الإجتماعي بالبحيرة
تضامن الإجتماعي بالبحيرة

قامت مديرية التضامن الإجتماعي بالبحيرة برئاسة الدكتورة فايزة زايد بتسليم أجهزة تعويضية عبارة عن 101 طرف صناعي مقدمة من مؤسسة ايدينا مع بعض  للتأهيل التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالجيزة  وذلك على مدار ثلاثة أيام من 30 يناير وحتى 1 فبراير 2024 بمقر الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالبحيرة حيث تم أخد مقاسات الأطراف الصناعية للأشخاص ذوى الاعاقة و تسليم الأطراف مع عمل الصيانة الدورية لها مدى الحياة بدون تحميل المواطن صاحب الطرف أية تكاليف.

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وأشادت نائب محافظ البحيرة بالإهتمام الغير مسبوق للدولة المصرية بذوي الهمم بهدف تنمية مهاراتهم وتأهيلهم فى شتى المجالات.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أولى اهتماماً كبيراً بذوى الهمم ، وجعل من تمكينهم ودمجهم في المجتمع أحد أولويات سياساته وبرامجه الإنمائية من خلال إطلاق عدة مبادرات ومشروعات توفر لهم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

البحيرة أشخاص ذوى الأعاقة الأطراف الصناعية الرعاية الصحية والاجتماعية تضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة

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