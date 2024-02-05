التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

ننشر التفاصيل الكاملة لمصرع الدكتورة أمنية محمود رجب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السرارية بمركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ مما تسبب في وفاة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب عن عمر يناهز 64 عامًا.

وتم نقل جثمان النائبة إلى مشرحة مستشفى حميات المنيا والمصاب إلى المستشفي للعلاج.

وكشف تقرير الدكتور هاني اسحق، مفتش صحة المنيا، عدم وجود إصابات ظاهرية بجثة النائبة وتعرضها لكسر بالجمجمة مما تسبب في حدوث نزيف في المخ تسبب في الوفاة دون وجود شبهة جنائية تم التحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

يشار إلى أن النائبة الدكتورة أمنية محمود رجب كانت تعمل وكيلا لوزارة الصحة بالمنيا لمدة 3 سنوات وتم ترشيحها لشغل عضوية مجلس النواب عام 2020 ضمن قائمة حزب مستقبل وطن وشغلت عضوية لجنة الصحة بمجلس النواب وأمينة للمرأة بحزب مستقبل وطن بأمانة الحزب بمحافظة المنيا

