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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بمركزين في المنيا

حملات لإزالة الإشغالات
حملات لإزالة الإشغالات

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

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وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية واصلت حملاتها لضبط حركة الشارع حيث أسفرت الحملات عن تحرير 64 محضر إشغال طريق بشوارع شمال ووسط المدينة، وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز بنى مزار قام عماد حسن رئيس المركز، بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على شوارع المدينة والقرى، حيث تم تحرير 360 محضر إشغال طريق، منها 90 محضر إشغال و10 محاضر ضبط إشغال بقرية صندفا، وتحرير 260 محضر شغال بدائرة المركز منها 10 محاضر ضبط اشغال، و50 محضر إشغال و200 إزالة إدارية.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات تفتيشية ورقابية بمراجعة الإعلانات وإزالة العشوائية والمخالفة منها والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين حيث أسفرت الحملات عن إزالة ١٤ إعلانا غير مرخص بشوارع المدينة، وتم ترخيص ٢٢ لافته إعلانية، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات.
 

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