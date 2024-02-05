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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

توفيت النائبة الدكتورة أمنية رجب عضو مجلس النواب في محافظة المنيا وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأصيب 5 آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، المار على نطاق محافظة المنيا. 

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وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين  سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل دير العذراء بحوالي 2 بالشرقي القديم بسمالوط

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز إلي موقع الحادث وتبين وفاة النائبة أمنية رجب 63 سنة عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وأصيب 5 آخرين.

تم نقل الجثة والمصابين إلي المستشفي ، وتم تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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