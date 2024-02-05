اليوم.. الحكم على 6 متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا

تصدر محكمة جنايات المنيا، اليوم حكمها في قضية 6 متهمين بينهم 5 سيدات، بإنهاء حياة ربة منزل لاتهامهما بتقييد حركتها، وشل مقاومتها بالمنيا.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد عبدالفتاح، وتامر مجدي، وأمانة سر خالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون.



وكشف أمر الإحالة أن اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بمقتــل ربة منزل، بإحدي قري شرق النيل، بمركز مغاغة، بسبب خلافات .



على الفور انتقل فريق البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين قيام المتهمين، بقتــل المجني عليها فاطمة- ح – ح – 45 سنة مقيمة بذات القرية، على اثر خلافات أسرية نشبت بينهم، تم القبض على المتهمين الستة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .