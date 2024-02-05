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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن المنيا يكشف لغز العثور على جثة شاب بمنطقة صحراوية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف لغز العثور على جثة شاب مقتول وملقاه بالصحراء الغربية بمركز العدوه في ظروف غامضة.

وكشفت تحريات فريق البحث ان مرتكبي الواقعة هما شخصين أبناء عمومة والمتهم الأول يدعى " ك.ه.ح" 22 سنة وابن عمه "م.ع.ح" 19 سنة وجرى ضبطهما والسلاح المستخدم "سكين" وأقروا بارتكابهما الواقعة لوجود خلافات سابقة بينهما وبين المجني عليه فقررا قتله وإلقائه في الصحراء.

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 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بالعثور على جثة شاب ملقاه بالظهير الصحراوي الغربي بالقرب من قرية الشيخ مسعود مصابة بعدة طعنات.

بالانتقال تبين أنها لشاب يدعى " م. ش " 20 سنة مزارع وبها طعنات متفرقة بالبطن وجرى وضع الجثة بمشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالمنيا الظهير الصحراوي تحرر محضر بالواقعة خلافات سابقة طعنات متفرقة ظروف غامضة والسلاح المستخدم

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