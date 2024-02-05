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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: 350 دارسا يتقدمون لاختبارات دورة يناير ضمن مشروع المصريون يتعلمون

المصريون يتعلمون
المصريون يتعلمون

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الانتهاء من اختبارات 350 دارسا، خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية في مشروع محو الأمية، باجتياز 1583دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية.

 

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من جانبه، قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا إلى أن المديرية تقدم التيسيرات للدارسين خلال عملية انعقاد الاختبارات وتوفر كافة التسهيلات للراغبين والمتقدمين لمشروع محو الأمية من أبناء المحافظة .

الهيئة العامة لتعليم الكبار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بروتوكول التعاون مشروع محو الامية وزارة الشباب والرياضة التيسيرات دورة يناير

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