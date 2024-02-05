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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 74.26%

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية ٧٤,٢٦%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

 

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أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال الفصل الدراسي الثانى للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي، كما قدم المحافظ التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، الذين بذلوا الجهد خلال الفصل الدراسي الاول.

وأكد المحافظ حرص واهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، إن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ ١٠٤٤٣٢ طالبًا، حضر منهم ١٠١٣٨٦ طالبًا، وبلغت نسبة النجاح  ٧٤,٢٦%.

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