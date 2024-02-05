عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين إثر حادث بصحراوي المنيا

اسعاف
اسعاف

لقيت النائبة أمنية رجب عضو مجلس النواب في محافظة المنيا وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب مصرعها، وأصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا.
 

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي المار بنطاق محافظة المنيا على بعد 2 كم من مدخل دير العذراء بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.
 

وقال مصدر أمني إن سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز انتقلت إلى موقع الحادث وتبين وفاة النائبة أمنية محمود رجب
(64 عاما) عضو لجنة الصحة بمجلس نواب عن محافظة المنيا جراء الحادث، وإصابة 5 آخرين من بينهم زوج النائبة رؤوف شادي. 
وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عضو مجلس النواب مجلس النواب حادث تصادم بين سيارتين حادث تصادم النائبة الطريق الصحراوى الشرقى الصحراوي الشرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بمحافظة المنيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

آلاف الجنيهات | خبر عاجل عن انخفاض أسعار طن الحديد بسبب الدولار

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

موضوعات متعلقة

محكمة النقض تقضي بإعدام متهمين لقيامهما بتخدير وقتل شخص في الجيزة لسرقته

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

ميناء رفح البري يستقبل 199 شخصا بينهم 40 مصابا فلسطينيا من غزة

معرض القاهرة الدولي للكتاب ينظم يوما للفعاليات الثقافية والتراث الفلسطيني

محافظ الإسكندرية: الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر وحليف استراتيجي مهم

كنوز مصرية.. وزارة الشباب تواصل تنفيذ فعالياتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزير الرياضة يبحث خطة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية ومصنع النجيل الصناعي

محافظ كفر الشيخ: دعم مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

ترشيحاتنا

زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية..توجيهات رئاسية لتحسين المنظومة الصحية

للتعرف على التدريبات ومنظومة التعليم| أكاديمية الشرطة تستضيف وزير الأوقاف وأئمة ووعاظًا

فرنسا تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها

للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024

الداخلية تلاحق مافيا الدولار وتضبط 25 قضية خلال يوم واحد

RT Arabic في ضيافة صدى البلد احتفالا بوثائقي «ذهاب وعودة»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يجب تجاوزها .. أعراض واضحة تدل على اشتياقك للحبيب السابق | خاص

ملامح حزينة.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة في أول "عُمرة" بعد الطلاق

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ