مصرع نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين إثر حادث بصحراوي المنيا

لقيت النائبة أمنية رجب عضو مجلس النواب في محافظة المنيا وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب مصرعها، وأصيب 5 آخرون إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي المار بنطاق محافظة المنيا على بعد 2 كم من مدخل دير العذراء بالطريق الصحراوي الشرقي القديم.



وقال مصدر أمني إن سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز انتقلت إلى موقع الحادث وتبين وفاة النائبة أمنية محمود رجب

(64 عاما) عضو لجنة الصحة بمجلس نواب عن محافظة المنيا جراء الحادث، وإصابة 5 آخرين من بينهم زوج النائبة رؤوف شادي.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.