استمرار طرح سلع غذائية بأسعار مخفضة وفتح منافذ بقرى ومراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، علي توفير المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية وفتح منافذ جديدة خاصة بالقرى على مستوى مراكز المحافظة تحقيقاً للوفرة والاتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بضرورة التواجد الميداني بشكل مستمر لضبط الأسواق والأسعار وضمان عدم المضاربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار أو إخفاء السلع عن المواطنين تحقيقاً للصالح العام.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، واصلت الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة على مدار الاسبوع الماضي بسعر 100جنيه للكرتونة تضم ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي )، ففي مركز المنيا تم توزيع 18 ألف كرتونة مواد غذائية حيث تم التوزيع بمنافذ قرى( نزلة حسين ـ صفط اللبن ـ طوه ـ صفط الخمارـ بنى محمد سلطان ـ بنى احمد الغربية ـ تله ـ حي جنوب ووسط المدينة)، وفي مركز ملوي تم توزيع 37 ألف كرتونة سلع غذائية منها 32 ألف كرتونة جاء توزيعها بواقع 23 ألف بجميع شوارع وأحياء مدينة ملوى و9 آلاف بنطاق قرى المركز، و5000 بمناطق ( جامع الاقطم - الفاروقي- الشيخ ناصر - الملكية البحرية - غرب البلد).

وفى مركز ديرمواس، طرحت الوحدة المحلية سلع مدعمة للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال القوافل المتنقلة حيث تم توزيع6600 كرتونة مواد غذائية منها 1600 كرتونة بالمناطق ذات الكثافة السكانية بالمدينة،و5000 كرتونة بالمجالس القروية الخمسة ( بني حرام - دلجا - البدرمان - كفر خزام- تل بني عمران) بواقع 1000 كرتونة بكل مجلس قروي مع مراعاة العدالة في التوزيع ووصول السلع المدعمة الي كافة العزب والنجوع فضلاً عن توزيع 500 اسطوانة بوتاجاز بقرية الناصرية.

وفى ذات السياق، استكملت الوحدات المحلية لمراكز( سمالوط ـ مطاى –بنى مزار) توزيع السلع الغذائية واسطوانات البوتاجاز المدعمة، حيث تم توزيع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية بمنفذ الوحدة المحلية بمركز سمالوط، كما تم فتح منفذين بقريتى (المودة ـ الجندية)، إلى جانب المرور على المنافذ بقرية أبوجرج بمركز بنى مزار، بالإضافة إلى توزيع 1000 أسطوانة بوتاجاز بقرية بنى عمار التابعة لمركز مطاي.