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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. محافظ المنيا: إزالة 95 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

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الموجة 22|إزالة 101 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 95 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 46 حالة تعد على أرض أملاك دولة، بواقع 12 حالة مباني بمركزي العدوة وديرمواس، و34 حالة تعد على أرض زراعية بمراكز العدوة وديرمواس وبني مزار، إلى جانب إزالة 48 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز مغاغة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسامة القاضي محافظ المنيا الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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