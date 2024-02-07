محافظ المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة خطة تحسين الخصائص السكانية

خلال ترأسه المجلس الإقليمى للسكان

ترأس اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان اجتماع المجلس الإقليمى للسكان وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة تعتمد على تضافر الجهود بين مختلف الجهات وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع ملف القضية السكانية فى مقدمة أولويات الدولة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية والسكان بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة وعلى بدوى عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء وفد وزارة الصحة و السكان ضم كلا من الدكتور ياسر جمال والدكتورة سحر يوسف ، وبمشاركة وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز وفرع المجلس القومى للمرأة وممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى .

أكد المحافظ على أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التى تولى المحافظة لها إهتمامًا بالغًا لما لها من أثر كبير فى إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، موجها بتقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والخطط التى تساهم فى الحد من الزيادة السكانية، وضرورة رفع الوعى المجتمعى بالقضية السكانية والعمل بروح الفريق لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة .

من جانبه، أشار نائب وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن القضية السكانية هدفها تحسين الخصائص السكانية و جودة الحياة للمواطنين لخلق جيل صحى قادر على المشاركة الفعالة فى خطط التنمية الوطنية من خلال تنفيذ خطة شاملة متكاملة الخدمات للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين لافتا إلى أن الزيادة السكانية غير المنضبطة لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم .

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الوزارة الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والمؤشرات الإحصائية ومحاور الخطة الستة وعرض نموذج تقييمى عن كل محور ، مع التأكيد على ضرورة الشراكة الفعالة بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدف من الخطة على النحو الأمثل، و التنسيق مع كافة مبادرات القضية السكانية .