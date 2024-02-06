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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يكرم وفد فرع المجلس القومي للمرأة لأنشطته في قرى حياة كريمة

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم وفد قومي المرأة

كرم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة وعددا من أعضاء فرع المجلس تقديرا لجهوده فى دعم ومساندة قضايا المرأة وخاصة فى قرى حياة كريمة .

جاء ذلك خلال لقائه بوفد فرع المجلس، مؤكدا دعمه الكامل لجهود المجلس وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ خطط التنمية المستدامة فى مراكز وقرى المحافظة وفي مقدمتها قرى حياة كريمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

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وأعرب وفد فرع المجلس القومى للمرأة عن تقديره لدعم المحافظ، وجهوده المستمرة في مساندة قضايا المرأة المنياوية في كافة المجالات، كما تم استعراض الأنشطة والفعاليات التي نفذها فرع المجلس خلال عام ٢٠٢٣ ، من أهمها تنفيذ حملات طرق الأبواب واستخراج ١٤ ألف و٥٠٠ بطاقة رقم قومي لسيدات قرى حياة كريمة، و تنظيم ورش عمل بعنوان "لا للعنف بمدارس المنيا"، بالإضافة إلي عقد "جلسات الدوار" بمشاركة ٥٠ ألف و ٣٥٠ مستهدفا من قرى حياة كريمة، كما تم إقامة أمسيات تثقيفية بالتعاون مع مديرية الأوقاف وقصر الثقافة من خلال تقديم عروض فنية ومسرحية لعدد٧٦٠٠ مستهدف من الرجال والسيدات والأطفال، وتنظيم ٥٩٦ ورشة تدريبية للسيدات على ريادة الأعمال استهدفت ما يقرب من ١٥ ألف سيدة .

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