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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منعا للاحتكار..

ضبط مخزن مواد غذائية يبيع بأزيد من السعر الرسمي بأبوقرقاص المنيا

ضبط مخزن للسلع الغذائية
ضبط مخزن للسلع الغذائية

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المنيا من ضبط مخزن به كميات كبيرة من المواد الغذائية قام صاحبه بتخزينها بغرض الاحتكار، خلال حملة مكبرة برئاسة تاج جلال ابو سداح رئيس المركز  لضبط السلع المتداولة داخل الاسواق والقضاء على محتكرى السلع والمواد الغذائية والتموينية بالمركز .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن به مواد غذائية قام التاجر بحبسها عن التداول في الأسواق بغرض الاحتكار لبيعه بأزيد من السعر الرسمي في دائرة مركز ابوقرقاص وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم بيع المواد الغذائية بمعرفة مسؤلي الوحدة المحلية  ومباحث التموين بالسعر المحدد من قبل التموين  .

 

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وأشار رئيس مركز أبوقرقاص إلى أن الوحدة المحلية ستقوم بالتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر وإحالة المخالفين للنيابة العامة بالاشتراك مع ادارة التموين ومباحث التموين.

وشدد رئيس المركز على تكثيف الحملات علي مدار الساعة مؤكدا علي أهمية استمرار المتابعة في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين .
 

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