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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بأبو قرقاص بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 12شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان المار على نطاق محافظة المنيا أمام مركز أبوقرقاص وأسفر الحادث عن 12 مصابا.


علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وجارى تحرير المحضر اللازم حول الحادث، وتم استدعاء إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركة بالطريق الزراعي.

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