القبض على صاحب مخزن مهمات كهربائية مسروقة بالعدوة شمال المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على صاحب مخزن مهمات كهربائية مسروقة بإحدى قرى مركز العدوة بقصد الاتجار بها.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بقيام شخص مقيم بإحدى قرى مركز العدوة بالاتجار في مهمات كهربائية وبيعها للاستفادة المادية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم.

وبعد تقنين الإجراءات، انتقل رجال الشرطة على الفور إلى مكان مخزن الخردة للمهمات الكهربائية، وتم ضبط كميات كبيرة عبارة عن كمية من أشرطة نحاسية مختلفة الأطوال خاصة بكابلات الجهد المتوسط، وكمية من البارات النحاسية مختلفة المقاسات، وكمية من المناولات النحاسية خاصة بمحولات الكهرباء مختلفة الأطوال، وكمية من سلك النحاس مختلف الأطوال والمقاسات، وكمية من المناولات النحاسية الخاصة بالسكاكين الهوائية جهد متوسط، وكمية من البارات النحاسيه والخاصة السكاكين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحقيق مع المتهم الذي اعترف بالواقعة، وإرسال المتهم والأحراز إلى مركز الشرطة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.