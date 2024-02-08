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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة أجرة بصحراوي المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرين إثر تصادم اتوبيس مع سيارة بيجو، بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.

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تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم اتوبيس مع سيارة بيجو بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من بوابة الرسوم.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة " م _م _ف" سائق وإصابة 10 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج بالمخ وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي وتم نقل المصابين إلى ذات المستشفى.
 

إصابة 10 آخرين الأجهزة الامنية الحماية المدنية الطريق الصحراوي تصادم أتوبيس مع سيارة مستشفي المنيا العام

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