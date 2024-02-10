بسبب التدفئة.. وفاة صغير وإصابة والديه اختناقا بالغاز في المنيا

توفي صغير بينما أصيب والديه بالاختناق بالغاز مدينة المنيا أثناء التدفئة داخل المنزل تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وايداع الجثة داخل المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن تعرض أب ونجله إلى الاختناق أثناء التدفئة وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع الصغير وإصابة والده وتم نقلهم إلى المستشفى

وكشف مفتش صحة المنيا، حدوث الوفاة بسبب استنشاق الطفل أول اكسيد الكربون الناتج عن الاشتعال غير المكتمل، وما أحدثه من اختلال بوظائف أكسدة هيموجلوبين الدم وفشل بالتنفس، نافيا الاشتباه الجنائي الطبي الظاهري في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثة الطفل، وكلفت البحث الجنائي باستكمال التحقيقات

