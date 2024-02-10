مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ابو قرقاص جنوب المنيا حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.



تلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبوقرقاص وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وإيداع الجثتين بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومع بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفى لتلقي الرعاية العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل المشرحة لإعداد تقرير طبي لهما بعد العرض علي الطبيب الشرعي للتعرف علي أسباب الوفاة.



وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، ان سبب وقوع الحادث هو تهور السائق في السرعة الزائدة مما ادي الي حدوث اختلال في عجلات القيادة، ونتج عن ذلك انقلاب السيارة الميكروباص، وتم التحفظ علي المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وإزالة آثار الحادث من الطريق، وفتحه مرة أخرى لتيسير الحركة المرورية من قبل رجال المرور، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

