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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 22.. إزالة 126 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

 

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 126 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 95 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بمراكز ( العدوة – سمالوط – المنيا - ابوقرقاص) إلى جانب إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ابوقرقاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعدى الاراضي الزراعي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على الاراضى الزراعية لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التنمية المحلي

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