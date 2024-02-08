ضبط مصنع بدون ترخيص وتحرير 230 محضرا مخالفا خلال حملات تفتيشية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبها نفذت الوحدات المحلية لمركزي مطاي - بني مزار حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث ومفتشي التموين علي مدار الأسبوع الماضي ، لضبط كافة المخالفات والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

أسفرت الحملات عن ضبط مصنع يدار بدون ترخيص ومصادره 200 شيكاره أرز و16 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم بمركز مطاي، الي جانب تحرير 84 محضرا تموينيا منها 64 محضرا بمجلس قروي منبال بمطاي، و 30 محضرا بقرية صندفا بمركز بنى مزار جاءت المحاضر ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة - عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون ـ سجل تفتيش)، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لإحكام الرقابة على المخابز والتأكد من انتاج خبز مطابق للمواصفات إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركزي أبوقرقاص - ديرمواس أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط مخزن دقيق بدون فواتير وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ علي المضبوطات الي جانب تحرير 146 محضرا تموينيا منها 95 محضرا بمركز أبوقرقاص جاءت بواقع 45 محضرا علي المخابز البلدية و 50 محضرا علي الأسواق تنوعت ما بين (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجلات )، بالإضافة الي إعدام 48 كيلو أغذية مختلفة وتحرير 8 محاضر جنح لهم.

وفي مركز ديرمواس تم تحرير 51 محضرا تموينيا بمجلس قروي تل بني عمران وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.