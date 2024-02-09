المنيا .. انقطاع التيار الكهربائي في 25 قرية وعزبه بملوي غدا

أعلنت هندسة كهرباء مركز ملوى جنوب المنيا انقطاع التيار الكهربائي غدا السبت الموافق 10 فبراير الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً في 25 قرية وعزبة على مستوى المركز وذلك لإجراء اعمال الصيانة بالمغذيات.

أوضحت هندسة كهرباء ملوي في بيان لها ان القرى والعزب التي يتم انقطاع التيار الكهربائي بها لمدة 6 ساعات هي ابوقلته ـ نزلة تونا ـ اتقا ـ عزبة رستم ـ عزبة عبد الواحد ـ الشيخ شبيكة ـ جلال الغربية ــ ام برق ـ عزبة نور الدين ـ المحرص ـ عزبة يكن ـ تونا الجبل ـ العرين البحرى ـ قلندول ـ عزبة الفواكة ـ شرموخ ـ الشرفية ـ عزبة الاصلاح ـ عزبة ابوريان ـ عفيفى ـ حمزاوى ـ عزبة عبدالوهاب ـ البركة ـ حنا ايوب ـ السواهجة ـ سيف الغربية ».



وفي سياق متصل تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى البدء فى فتح الدوران للسيارات القادمة من شارع الجلاء والمتجه شمالاً والتى كانت تعوق حركة المركبات على طريق القاهرة اسوان وذلك تيسيراً لحركة المرور والمركبات واستجابه لطلبات المواطنين خلال فترة التشغيل التجريبى لكوبرى ملوى وظهور عدد من الملاحظات.

أشار رئيس المركز أنه جارى عمل مطبات صناعية نهاية منزل الكوبرى وعلى الطريق امام شارع الجلاء للقادم من المنيا للتهدئة من سرعة المركبات القادمة من المنيا للتهدئة من سرعة المركبات، بالإضافة إلى عمل فيديو توضيحى لقائدى المركبات بالاتجاهات والدورانات أسفل الكوبرى .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية والتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.