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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة "خفض الأسعار".. استمرار الدفع بكميات من السلع الغذائية المدعمة بمراكز المنيا

سلع مخفضة للمواطنين
سلع مخفضة للمواطنين

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الدفع بكميات كبيرة من السلع المخفضة بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ضمن تطبيق مبادرة "خفض الأسعار".

مؤكداً تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

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وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أعلنت الوحدات المحلية لمركزي( سمالوط - مطاى- بني مزار) عن طرح 12 ألف كرتونة مواد غذائية مدعمة للمواطنين بسعر 100 جنيه للكرتونة، منها 8 آلاف كرتونة بمنفذ بيع السلع الغذائية بالإدارة الزراعية بحي شمال مدينة سمالوط 1000 كرتونة بقة شوشة مركز سمالوط ، وألف كرتونة مواد غذائية بمنفذي بيع حي شمال وحي جنوب مدينة مطاى، و2000 كرتونة مدعمة بقريتي (شلقام ـ ابوجرج) إلى جانب طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة بمنفذ الوحدة المحلية بقرية صندفا بمركز بني مزار، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" لتخفيف العبء عن كاهل الموطنين وتوفير احتياجاتهم بالمنافذ بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وفى مركز ومدينة المنيا، وزعت الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارات التموين بالبندر عدد من المواد الغذائية المخفضة بقرى وأحياء المدينة ، شملت أعمال التوزيع قرية طوخ الخيل - عزبة محفوظ- صفط الخمار- نزلة حسين- محمد عبد الله الشرقية وأحياء وسط وشمال وجنوب المدينة حيث تمت أعمال التوزيع تحت إشراف الوحدة المحلية ضماناً لتحقيق العدالة والتأكد من وصول تلك السلع المدعمة لكافة العزب والنجوع بنطاق المركز، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على الأسواق ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وصلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية.

وفى مراكز ملوي ـ أبوقرقاص ـ ديرمواس طرحت الوحدات المحلية 12050كرتونة سلع غذائية بسعر 100 جنيه تحتوى على ( ٢ ك سكر - كيلو أرز - كيلو مكرونة - باكو شاي) ، منها 6 الاف كرتونة مدعمة بمناطق (الأشراف - الكاشف - ديمنكو - شارع الحمايدة - شارع الحلاجة - شارع أولاد الشيخ) بمدينة ملوي، وفى ديرمواس تم توزيع 6050 كرتونة مواد غذائية مدعمة منها 1050 كرتونة بعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من خلال القوافل المنتنقلة و 5 آلاف كرتونة مواد غذائية مدعمة بالمجالس القروية الخمس ، كما تواصل الوحدة المحلية بابوقرقاص جهودها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار إلى جانب التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، بالتنسيق مع إدارة التموين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها.

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