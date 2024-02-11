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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة بمراكز المنيا

حملات لرفع الاشغالات
حملات لرفع الاشغالات

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط حركة الشارع وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات .

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وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي حملة إشغالات  في شارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وباقي الشوارع الرئيسية بالمدينة حيث تم رفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة .

وفى مركز ومدينة المنيا، واصلت الوحدة المحلية حملاتها لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بشوارع حى غرب المدينة  والتي تعيق حركة المواطنين وتمثل تعدياً سافراً على حرم الطريق والأرصفة الجانبية حيث أسفرت الحملات عن تحرير ١٠محاضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري برفع كافة الإشغالات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نظمت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملات تفتيشية ورقابية بمراجعة الإعلانات وإزالة العشوائية والمخالفة منها، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات حرصاً على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين الصورة البصرية للمواطنين حيث أسفرت الحملات عن إزالة ٣٠ اعلانا غير مرخص  بشوارع المدينة، كما واصلت سيارة التراخيص المتنقلة عملها حيث تم ترخيص ٢٦ إعلانا وبدء تقنين وضع  ١٦ اعلانا غير مرخص وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات.

إجراء أعمال الصيانة الحركة المرورية الصيانة الدورية الضوابط والشروط اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا النظافة العامة النافورة تسهيل الحركه المروريه

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