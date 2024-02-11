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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بالمنيا في أول يوم بالتيرم الثاني

انتظام الدراسه في
انتظام الدراسه في أول يوم بالتيرم الثاني

انتظمت العمليه التعليمية في اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمدارس المنيا وقامت المدارس بتسليم الكتب للتلاميذ تزامنا مع بدء اليوم الدراسي وتوزيع جداول الحصص الدراسية وسط فرحة التلاميذ بالعودة للدراسه.

وتم تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الشرطة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب إضافة إلى تخصيص جزء من الإذاعة المدرسية لتعريف الطلاب بدور رجال الشرطة في حماية الوطن كما خصصت المدارس فقرة من الإذاعة المدرسية للحديث عن رحلة الإسراء والمعراج.

لمدة 15 يوما.. تعليم المنيا يعلن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية

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ومن جانبه أعلن حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الاعدادية وذلك من اليوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري وحتى الأحد المقبل 25 فبراير الجاري لمدة 15  يوما وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن التظلمات تقدم على النحو التالى طلاب إدارات العدوة - مغاغة - بنى مزار يقدمون التظلم بمدرسة  بنى مزار الاعداديه بنات التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية بداً من الساعة التاسعة صباحاً.

وطلاب إدارات مطاى - سمالوط - المنيا يقدمون التظلم بمدرسة 25 يناير الاعداديه بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية بدأ من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وطلاب إدارات ابوقرقاص - ملوى - دير مواس يقدمون التظلم بمدرسة ملوى الثانوية الزراعية التابعة لإدارة ملوى التعليمية بدأ من الساعة التاسعة صباحاً.

مشيراً إلى أن ولى الأمر يقوم بتسديد مبلغ 35 جنيه عن كل مادة يريد التظلم فيها الطالب بكل لجنة تظلم.

 

الإذاعة المدرسية الأحد المقبل الإسراء والمعراج 25 فبراير الجاري الشهادة الإعدادية روح الولاء للعام الدراسى 2023-2024 وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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