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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

برئاسة رئيس مجلس الشيوخ.. مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية يناقش الموقف المالي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ ومحافظ المنيا ورئيس الجامعة

عقد مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية اجتماعه برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، ورئيس مجلس الشيوخ المصري، وبحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية، والدكتور أحمد عبد الله زايد مدير مكتبة الاسكندرية ونائب رئيس مجلس الامناء ، والدكتور أحمد شوقي زهران، أمين مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس

وفي بداية الاجتماع قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ترحابه بأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته لتواجده وسط كوكبة علمية من ابناء المنيا، ليتعاونوا جميعًا ويسهموا في حراك تطوير التعليم العالي وتحقيق نهضة مصر مثمنًا دور الجامعات الأهلية في إتاحة فرص تعليمية متميزة للطلاب من خلال ما تُقدمه من برامج مُتخصصة تخدم مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل في مختلف القطاعات.

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موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب رؤية وانجاز الجامعات الحكومية المنبثقة من جامعات حكومية وكذلك لوزير التعليم العالي لتقديمه كافة أوجه الدعم من أجل إنشاء جامعة المنيا الأهلية كما وجه الشكر لجامعة المنيا الحكومية المنبثقة منها الجامعة الأهلية لدعمها لأداء رسالتها منذ نشأتها وحتى تشغيلها.

ومن جانبه عبَّر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا عن خالص شكره وتقديره للمستشار عبد الوهاب وبمجهوداته التي تسعى نحو التطوير والتعاون المثمر من أجل الصالح العام.

مؤكدًا على رؤية الجامعة ومواكبتها للتطوير واستحداث أحدث التكنولوجيا التعليمية بما يهدف إلى تخريج كوادر تعليمية علمية تماشيًا نحو الارتقاء بمنظومة التعليم العالى بمصر ومواكبة أحدث تكنولوجيا العصر وجهود التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز الإنجازات بجامعة المنيا الأهلية خلال الفترة السابقة وتششغيلها لسبع كليات بسبعة برامج مختلفة، وتطوير نظام للتنسيق الإلكتروني ونظام متكامل لشئون الطلاب والكنترولات وما تم تجهيزه من آليات تدعم موارد الجامعة، وتجهيز مباني ومعامل على أحدث الطرق التكنولوجية الحديثة، لتقديم تعليم عال الجودة والكفأة بالإضافة إلى عرض بيان بأنشطة رعاية الطلاب التي تم تنفيذها واتاحتها لممارسة الطلاب مختلف هوايتهم، والمشاركة في المسابقات الداخلية والقمية على مستوى الجمهورية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف المالي للجامعة الأهلية وإقرار قواعد المنح الدراسية ومنح التفوق والدعم الاجتماعي للطلاب وكذلك تخصيص منح دراسية للطلاب ذوي الهمم، وتخفيض الرسوم الدراسية لهم بنسبة 50%.

حيث تشمل تلك المنح منح التفوق في الثانوية العامة لعام الالتحاق بالجامعة ومنح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق وكذلك منح التفوق في الأعوام التالية لعام الالتحاق، ومنح الدعم الاجتماعي، لمن فقدوا والديهم، ولأبناء الشهداء، والمصابين من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وكذلك من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا الحكومية، هذا فضلًا عن دراسة مقترح لائحة الجامعة من حيث المبدء،  بالإضافة إلى الموافقة على استمرار عمل لجنة تسيير الأعمال بجامعة المنيا الأهلية.

 

الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة والشرطة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جامعة المنيا الأهلية رئيس مجلس الشيوخ المصرى مدير مكتبة الإسكندرية

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