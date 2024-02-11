المنيا.. ضبط 2387 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 2387 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر يناير الماضى وذلك خلال حملات استهدفت إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

أكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضمن تقرير مديرية التموين أن الحملات خلال شهر يناير الماضي أسفرت عن ضبط 2387 مخالفة منها 1887 مخالفة للمخابز البلدية وتنوعت المخالفات بين (693 خبز ناقص الوزن - 475 خبز غير مطابق للمواصفات - 258 توقف عن الإنتاج - 14 تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم- 95 مخالفة لعدم وجود سجلات) و582 مخالفة لقضايا تموينية أخرى متنوعة.

كما استعرض التقرير الشهرى ضبط 500 مخالفة تموينية خلال المرور على الأسواق، تنوعت بين (37 عدم إعلان أسعار المنتجات - 20 بيع أزيد من الأسعار المعتمدة - 15 سلعا بدون صلاحية - 6 إدارة منشأة بدون ترخيص - 22 ذبح خارج المجازر الحكومية - 116 سلعا مجهولة المصدر - 5 مخالفة غش تجاري – 2 مخالفة اسطوانات - 7 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية - 48 مخالفة لتجار تموينيين)، و222 قضية أخري متنوعة .

