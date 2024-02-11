محافظ المنيا يعلن انتهاء أعمال رصف وصيانة الكوبري العالى وعودته للعمل بشكل كامل

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الكوبري العالي "كوبري الملك فاروق" بوسط مدينة المنيا عقب انتهاء أعمال الرصف والصيانة الدورية وإعادته للعمل بشكل كامل .

الكوبري العالي بعد صيانته

وقال المحافظ أن الكوبرى العالى ( الملك فاروق سابقا ) المنشأ منذ عام ١٩٣٢ يعد أحد أهم الكبارى بمدينة المنيا نظرا لموقعه فى منطقة حيوية حيث يربط شرق وغرب المدينة وان عمليات الرصف والصيانة جاءت ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل الكباري والطرق الرئيسية والفرعية بما يُسهم في تحسين حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ ان عمليات الرصف والصيانة للكوبري نفذتها وحدة الرصف بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل وكلية الهندسة جامعة المنيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وشملت الأعمال معالجة الفواصل ورصف سطح الكوبري ودهان الأسوار والبلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الكوبري، وفقاً للخطة الزمنية المعدة.