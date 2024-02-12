أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، على انتظام الدراسة بجامعة المنيا في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للعام الجامعي الحالي، والتى تستمر لمدة 16 أسبوعاً.

حيث شهدت الجامعة توافد الطلاب على الحرم الجامعي في اولى ايام الأسبوع الأول من بدء الدراسة، لحضور المحاضرات، ومتابعة الجداول الدراسية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى ما انهته الجامعة قبل استقبال الطلاب لبدء الدراسة، من اعمال الصيانة للمباني والمدرجات، وقاعات الدراسة والمعامل، وكذا اتمام جاهزية المدن الجامعية من أعمال الصيانة والتسكين، ومراجعة الآمان والسلامة الإنشائية للمباني؛ لضمان حسن انتظام العملية التعليمية.

وأضاف سيادته انه تم الانتهاء من إعلان النتائج الدراسية للفصل الدراسي الأول لجميع طلاب كليات الجامعة، وتم إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني ، وتوزيع المحاضرات، والأحمال التدريسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية.

كما أكد الدكتور عصام فرحات، على حرص الجامعة بتوفير البيئة الجامعية والأكاديمية الداعمة للطلاب لتحقيق التميز، وتحفيز الطلاب على الاستمرار في المشاركة بمختلف الأنشطة الطلابية، واستكمال ما حققوه من نجاحات خلال مشاركاتهم الفعالة خلال الفصل الدراسي الأول، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال استراتيجية الجامعة، وخُططها الهادفة لرفع الوعي لدى الطلاب، لمواجهة تحديات التنمية المستدامة والمشاركة في نهضة جامعتنا وبلادنا مصر.