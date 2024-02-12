كم يتقاضى الأطباء وطواقم التمريض بعد زيادة المرتبات 2024؟.. تفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة المرتبات 2024، تزداد رواتب أعضاء المهن الطبية وقطاع التمريض، والتي جاءت ضمن حزمة من القرارات استهدفت زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي قدمت الحكومة بها قانونًا لمجلس النواب ووافق عليها البرلمان في جلسته التي عقدت اليوم، قبل أن يحيل التعديلات إلى رئيس الجمهورية.

زيادة المرتبات 2024

ومن المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على زيادة المرتبات 2024 ومن بينها رواتب أعضاء المهن الطبية والتمريض وذلك بعد أن وافق البرلمان على القانون نهائيًا وأحيل إليه، حيث يتضمن تعديلات على أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

زيادة بدل مخاطر المهن الطبية

وفي ضوء القرارات التي صدرت بـ زيادة المرتبات 2024، فقد تم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ليكون بداية من مارس المقبل، كالتالي:

2000 جنيه للأطباء البشرييين.

1600 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.

1500 جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.

1350 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

ووفقًا لذلك، تكون زيادة بدل المهن الطبية، بواقع 300 جنيه للأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و250 جنيها للحـاصـلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين، وهي الفئات التي سوف تطبق عليهم زيادة المرتبات 2024.

زيادة مكافآت الجهود غير العادية

وعلى ضوء زيادة مرتبات 2024، فمن المنتظر زياة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

*وكيل أول " مدير مديرية / وما يعادله ":

- إشراف 5600 جنيه.

-قيادة 3600 جنيه.

*وكيل "مدير مديرية / وما يعادله":

- إشراف: 3000 جنيه.

- قيادة: 2400 جنيه.

* مدير عام (مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم):

- إشراف 2200 جنيه.

- قيادة 2200 جنيه.

* مدير عام "نائب مدير مستشفى".

- إشراف 1630 جنيه.

- قيادة 2200 جنيه.

* الدرجة الأولى "مدير مستشفى".

- إشراف 1300 جنيه

- قيادة 1300 جنيه.

* الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى):

- إشراف 870 جنيه.

- قيادة 1300 جنيه.

- كبير (إشراف فقط) 1630 جنيه.

- الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 جنيه.

- الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 جنيه.