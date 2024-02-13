عمرو أديب: موضوع كهربا ده شغال من أيام ما كان شعري كستنائي

أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، انه كلنا ثقة في حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بأنه سيصحح المسار، وسيعود بالمنتخب في تقديم لقاءات قوية، وسنعمل على دعمهم خلال الفترة القادمة.



وقال أحمد داياب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن حل قضية كهربا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وطبقا للائحة الفيفا، ستكون هي الجهة المنوطة بأصدار القرار، وإخطار الإتحاد المصري لكرة القدم بالقرار.

لسه ماحصلش حاجة

ليعلق الإعلامي عمرو أديب، أن “موضوع كهربا ده شغال من ايام ما كان شعري كستنائي أصفر.. وقع شعري ولسه ماحصلش حاجة”