دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان.. كيف تدعو الله ليكون عاجلا

دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان، ينتظر الشباب من كلا الجنسين الليالي المباركة التي يستجيب الله فيها للدعاء، حتى يدعو الله عز وجل بما يطيب لهم وما يرجوه ويحرص الشباب على ترديد دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان ويبحثون عنه لما لهذه الليلة من من فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولم يرد نص بعينه في دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان معين على الزواج ولكن كل شاب وفتاة يدعو الله لما يريد وما يتمناه قلبه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات).

مما أرشد بعد العلماء والفقهاء في دعاء للزواج ليلة النصف من شعبان أن يقول اللهم ارزقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك. اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا.

- اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ.

- اللهمَّ يسر لي زوجًا صالحًا، واجعله لي كما أحبُّ، واجعلني له كما يُحبُّ، واجعلنا لكَ كما تحبُّ وترضى. اللهمَّ إنِّي أسألك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمته أحدًا من خلقك أن ترزقني الزّوجَ الصَّالحَ المصلِحَ الذي يعينني على طاعتك. اللهمَّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعَّالٌ لما تريد أسألك أن ترزقني زوجًا صالحًا.

- اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحق. اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، اللهم يسر أمري واشرح صدري وارزقني الزواج عاجلًا غير آجل.

-اللهمَّ أعنِّي على غضِّ بصري وتحصينَ فرجي إنَّك على كلِّ شيءٍ قدير وبالإجابة جدير. اللهمَّ إنِّي استودعتكَ بصري فاحفظه من النَّظرِ إلى كلِّ ما حرَّمته.

-ربِّ أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصُرني ولا تنصُرْ عليَّ، وامكُر لي ولا تَمكُر عليَّ، واهدِني ويسِّرِ الهدى لي، وانصُرني على من بغَى عليَّ، ربِّ اجعَلني لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ مُطيعًا، إليكَ مُخبتًا، إليكَ أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبَّل تَوبَتي، واغسِل حَوبَتي، وأجِب دعوَتي، واهدِ قلبي، وسدِّد لساني، وثبِّت حجَّتي واسلُلْ سَخيمةَ قلبي.

دعاء للزواج في ليلة النصف من شعبان

دعاء للزواج في ليلة النصف من شعبان، يعد الزواج من العلاقات التي تبنى على المحبة والرحمة والمودة ودعاء للزواج في ليلة النصف من شعبان من الأفعال المستحبة في الشرع الحنيف كي يكتب الله لنا الخير في أمر الزواج، وكما يستحب للمسلم أن يلح على المولى عز وجل لأن الزواج هو أحد سنن الحياة التي يسعى كل شاب وفتاة لتحقيقها ومن الأدعية المرغوب في ترديدها في دعاء للزواج في ليلة النصف من شعبان ما يلي:

-اللهمّ زوّجني رجلًا صالحًا تقرّ به عيني، وتقرّ بي عينه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر علي ذلك وحدك لا شريك لك، اللهمّ يا حنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم

- اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به احد أغثته، واذا استنصرك به أحد استنصرته أن تزوّجني يا رب يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين، يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمَّ باعد بيني وبين ما حرَّمت كما باعدتَ بين المشرقِ والمغرب، وقرِّب إليَّ الحلالَ ويسره لي.

- اللهمّ يا دليل الحائرين، ويا رجاء القاصدين، ويا كاشف الهم، ويا فارج الغم، اللهمّ زوّجنا واغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا ربّ العرش المجيد ارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين

- اللهمَّ ارزقني المالَ الحلالَ الذي يكفيني. اللهمَّ اخرج حبَّ المعاصي من قلبي، واهدني واهدِ قلبيِ وحبِّب إليَّ كلَّ حلالٍ يُرضيك.

- اللهمّ إنّي أسألك باسمك العليم إنّك عالمٌ بحالي، فبرحمتك يا رب يا رب يا رب زوّجني برجلٍ صالح يستر عليّ، ويكون قرّة عينٍ لي وأكون قرّة عينٍ له

دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان للبنات

دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان للبنات، يعتبر الدعاء سلاح المؤمن هي عبارة اعتدنا عليها وحفظناها عن ظهر قلب وآمنا بها، فما أفضل من أن تدعو الله أن يعينك على فعل الحلال، لذلك دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان للبنات تردده الفتيات كي يجمعهن الله بمن يكن لهن عونًا في الحياة تشد به أزرها وتستعين به على ما لا تقوى عليه فيكون لها عونًا وتكون لها سكنًا، ومن دعاء الزواج ليلة النصف من شعبان للبنات ما يلي:

-اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وأنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا، يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير، يا من قلت للشيء كن فيكون، ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللَّهُمَّ يا مؤلّف القلوب اجمعني بزوجي وألّف بين قلبي وقلبه على محبّتك وطاعتك، اللَّهُمَّ اجعلني نورًا بين عيني زوجي، اللَّهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللَّهُمَّ اجعلني نورًا بين عينيه، اللَّهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي.

- اللهم ارزقني بزوج صالح تقي نقي هني عاشقًا لله ورسوله ناجح في حياته، أكون قرة عينه وقلبه، ويكون قرة عيني وقلبي، اللهم ياجامع الناس ليوم لاريب فيه، اجمع بيني وبين زوج غني بدينه وأخلاقه وماله، ويسعدني ويفرح قلبي، يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون ارزقني بزوج صالح وذرية صالحة تقر بهم العيون.

- اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، ببابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت.