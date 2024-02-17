دعاء صيام الأيام البيض في شعبان.. لحظات الإفطار مستجاب فيها الدعاء

دعاء صيام الأيام البيض في شعبان، تحل علينا هذه الأيام البيض في شهر شعبان وهي التي توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، الأحد والاثنين والثلاثاء، وصيام الأيام البيض من كل شهر هجري هي سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد دعاء معين يردده المسلم في الأيام البيض وإنما يستحب للمسلم أن يدعوا بما يشاء ويحرص على صيام الأيام البيض في شهر شعبان.

دعاء صيام الأيام البيض

دعاء صيام الأيام البيض أو دعاء الإفطار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

ويستحب أن يقول المسلم ما يريد من أدعية اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعد بها شقينا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها أرزاقنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها ذكرنا.

اللهم اغمس قلوبنا في فيض حُبك .. حتى تنبض كل ذرة بـ الله الله اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله ، صلاة الواصلين بها والمحبين لها والمحبوبين فيها،اللهم انفحنى فى الليلة التى أرضيت فيها حبيبك بمنن وعطاء فى نفسي وذاتى ومالى وذريتى وكل من أحاطته شفقة قلبى ترضينى فيهم .

-يا مجيب يا معطي ياالله يامغيث أغثنا ياالله اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن وتقبله منا ياالله وأغفر وأرحم لمن توسد التراب من الأهل والأحباب وجميع المسلمين وأسكنهم جنات النعيم برحمتك ياربّ العالمين.

أسأل الله ‏العظيم ربّ العرش العظيم أن يحبكم محبةً يطيل بها أعماركم ويكثر بها أرزاقكم ويزكي بها أعمالكم فيحبكم الخلق أينما أتجهتم ‏ويجعل محبتكم في قلوب عباده جعله الله يوم سـعــد تنشرح فيه صدوركم ‏وتتيسر فيه أموركم وتقضي فيه حاجاتكم وتظهر السعادة على وجوهكم حفظكم الله وحفظ أهاليكم وبيوتكم.

اللهم أسألك لأحبتي أيماناً كاملاً ويقيناً صادقاً ورزقاً واسعاً ‏وقلباً خاشعاً وحلالاً طيباً وتوبةً نصوحا وتوبةً قبل الموت ومغفرةً بعد الموت‏ والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار ياأرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

اللهم ألحقني بحضرة حبيبك بقدر حبك له. وأكشف بيني وبينهُ الحُجُب بسِرها وأجعل بذكرهِ أنُسي وبشهودهِ إنتعاشي وقُدسي، طول حياتي ويوم رمسي، ما دام طلوع وهبوط نَفَسي في كل خطرة وطرفة ألف ألف مرة اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة الفاني في حُبهِ الباقي بقُربهِ الغني بشهود وصفهِ إلي يوم بعثهِ في كل خطرة ألف الف مرة.

اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة يصفو بها قلبي من كدارة الذنب ويذهب بها غيّم روحي حتى أرى نفحة الوصل والقُرب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله صلاة يسمع بها اللبيب مخاطبة المحب مع الحبيب في حالة الشهود والمغيب.

هل الدعاء في الأيام البيض مستجاب

هل الدعاء في الأيام البيض مستجاب، يستحب في الأيام البيض أن يدعوا المسلم ربه عند لحظات الإفطار خاصة وأن الأيام البيض لها فضلها عند الله عز وجل، كما يستحب أيضا للمسلم الإلحاح في الدعاء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حيث ورد في صحيح الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود –رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم:- "كانَ إذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وإذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا".

وعند الإفطار يستحب للمسلم أن يدعوا الله عز وجل بدعاء الإطفار الذي سبق ذكره وورد عن سيدنا النبي ثم يدعوا بما يشاء، اللهم وسع علينا في أرزاقناحتى لا نلتفت الا إليك . واجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك.. واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك..وصن وجوهنا ونفوسنا وأيدينا عن الحرام أينما كان ،وعند من كان بفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صبحكم الله بستره وبأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيد بها أمرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعظم بها أجرنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تمد بها أعمارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقبل بها أعمالنا .

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحفظ بها أسرارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزه بها أفكارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تصفي بها أكدارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها أبصارنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها بصائرنا.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقوي بها عزائمنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهون بها مصائبنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهزم بها عدونا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تختم بها حياتنا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما صَلَّيْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ، كَما بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وعَلى آلِ إبْراهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

دعاء الأيام البيض