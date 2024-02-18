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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. 15 معلومة لاتعرفها عن زكي فطين عبد الوهاب

زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكى فطين عبد الوهاب الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا لتظل عالقة في أذهان المشاهد المصرى. 

ويستعرض "صدى البلد" في السطور التالية 15 معلومة عن، زكي فطين عبد الوهاب 

1- والده المخرج الكبير الراحل فطين عبد الوهاب الذى كان ضابطًا بالجيش المصري، ووالدته هي المطربة الراحلة ليلى مراد. 

2- ولد في 18 فبراير 1961 بمحافظة الجيزة، ثم انتقل مع والدته ليلى مراد في منزل جديد بجاردن سيتي بعد انفصال الأبوين.

3- يعتبر "زكي" ابن شقيق الفنان الكوميدي سراج منير والمخرج حسن عبد الوهاب.

4- أطلقت عليه والدته اسم "زكي" تيمنًا بذكرى والدها الملحن الراحل زكي مراد، والذي كان من كبار موسيقيي الشرق العربي.

5- مات والده وهو بعمر الـ 15 عامًا.

6- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، على الرغم من معارضة والدته لدخوله عالم الفن، لاعتقادها أنه لن يتحمل هذه الحياة المضطربة خاصة وأنه مرهف الحس.

7- أول تجاربه كان مساعدًا ثانيًا للمخرج "علي بدرخان" في فيلم "أهل القمة" عام 1981.

8- انضم إلى فريق عمل المخرج العالمي يوسف شاهين في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، فعمل كمساعد مخرج له في فيلم "اليوم السادس"، وخلال نفس الفيلم قدمه "شاهين" كممثل أمام الكاميرا لأول مرة.

9- تعاون مع المخرج يسري نصر الله في فيلم "مرسيدس" عام 1993، وقدم دور "نوبي" الشاب الشيوعي الذي ينطلق في رحلة بحث عن أخ مفقود بينما تشتعل البلاد من حوله باضطرابات عدة.

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10- خاض أولى تجاربه الإخراجية منفردًا في فيلم "رومانتيكا" عام 1996، من بطولة ممدوح عبدالعليم ولوسي وشريف منير وعلاء ولي الدين.

11- أسند إليه يوسف شاهين دورًا في فيلم "سكوت هنغني" عام 2003 وحقق نجاحًا كبيرًا، ما جعله يشق طريقه في عالم التمثيل الذي وجد فيه مهنة مربحة.

12- تزوج من الفنانة سعاد حسني، بعد أن تعرف عليها في كواليس فيلم "أهل القمة" عام 1981، رغم رفض أسرته بسبب فارق السن الكبير بينهما، وكانت تكبره بما يزيد على 15 عامًا إلا أنا الزواج لم يستمر، وحدث الانفصال بعد شهور.

13- اعترف بأن "سعاد" كانت تحب طليقها "على بدرخان" أكثر منه حتى بعد زواجهما وشعر بأنه فرق بينهما، وذلك وفق حديثه ببرنامج "اعترافات ليلية" مع الإعلامية بثينة كامل.

14- من الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها مؤخرًا أنه سبق له الزواج من أمريكية حضرت معه إلى مصر، لكنها هربت بعد ذلك إلى بلادها لعدم تحملها المعيشة وكان في أحشائها طفل منه، وحتى وقتنا هذا لا يعرف مكانها هي وطفله، وحدث ذلك وهو بعمر الـ23 عامًا.

15- عام 2010، شارك في أول تجاربه الدرامية التليفزيونية في مسلسل "أهل كايرو" من إخراج محمد علي، ومسلسل "ريش نعام" من إخراج خيري بشارة وتوالت بعدها أعماله الدرامية.

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