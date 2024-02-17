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فن وثقافة

نوال عبد الشافي تطرح أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" .. فيديو

صدى البلد

طرحت المطربة نوال عبد الشافي أغنية "أنا بلا فخر" من فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، الذى يعرض حاليا في السينمات، والأغنية من كلمات حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كوليبكس .


وتقول كلمات الأغنية : انا بلا فخر قلبي بقى اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وظهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك، كنت ضعيفه واستقويت وكنت شاريه انا واستغنيتاه انا كنت وكنت وكنت ايوه كنت انا بس بقيت كنت بريئه، واتجرئت كنت رقيقه بس اتغيرت اه انا كنت وكنت وكنت بس تعالو شوفونى دلوقت، انا بلا فخر قلبي بقا اقوى من الصخر مبقتش احن وبقيت ف نعمه ببوس عليها ايدى وش وضهر، انا بلا شك قفلت قلبي وبابه اتسك ولا الف خبطه ولا اى ربطه ماخلاص ياقلبي النحس اتفك .

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وطرحت مؤخرا المطربة نوال عبد الشافى الأغنية الدعائية لفيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، وتحمل الأغنية اسم "لسة شوفتوا حاجة" من كلمات حدوتة وألحان إيهاب كوليبكس ومصطفى تاج .

تقدم المطربة نوال عبد الشافى صاحبة أغنية "مخصماك" أغنيتين ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، الأولى الدعائية للعمل التي تحمل اسم "لسة شوفتوا حاجة" والثانية أغنية "أنا بلا فخر" كما تشارك بدور إرهابية في الفيلم .

أعربت مؤخرًا المطربة نوال عبد الشافى التي اشتهرت بأغنية مخصماك، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل بمشاركتها في فيلم "عادل مش عادل" مع أحمد الفيشاوى، وقالت : أحمد الله على التجربة الأولى في التمثيل خاصة أنى أحب التمثيل من صغرى ".

وأشارت نوال عبد الشافى إلى أنها سعدت بالتعاون مع الفنان أحمد الفيشاوى مضيفة: "العمل معه ممتع وهو إنسان على المستوى الشخصى مجتهد وموهوب فنيًا وساعدنى كثيرًا .

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبو سريع، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري .

المطربة نوال عبد الشافي أغنية “مخصماك” فيلم عادل مش عادل أغنية أنا بلا فخر الفنانة نوال عبد الشافي

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