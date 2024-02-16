أخبار الفن.. مينا مسعود مفاجأة فيلم عيسى وسر ابتعاد تيسير فهمي عن التمثيل

مينا مسعود مفاجأة فيلم عيسى.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: سر ابتعاد تيسير فهمي عن الفن، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أعربت الفنانة تيسير فهمي على سعادتها، بتكريمها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، فى ختام الدورة الـ 13 خلال الأيام الماضية وتفاجأت بردود فعل الجمهور القوية.

وأضافت تيسير فهمي فى تصريحات تليفزيونية، أن جميع أعمالها مازالت تعرض على القنوات لذلك لم تشعر أنها غابت بالفعل عن الجمهور منذ عام 2011.

كشف المنتج تامر مرسي، عن بوستر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، المقرر عرضه في موسم رمضان 2024، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وحقق برومو مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر شاشة قنوات “ON”، وعدد من المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

طرحت الشركة المتتجة لمسلسل

كامل العدد بلس1، البروم الرسمي عبر صفحتهم على فيسبوك استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2024.

طرحت الشركة المنتحة البوستر الرسمي لمسلسل العتاولة عبر صفحتها الرسمية، ترويجا لعرضه خلال شهر رمضان الكريم.

وظهرت في البوسترات ابطال العمل ومنهم طارق لطفي ، الذي ظهر حليق الرأس تماما ، بينما ظهرت زينة وهي ترتدي الحجاب .

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024.

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات.

انطلقت اليوم الجمعة تصوير مشاهد فيلم عيسى، بحضور أبطاله خالد الصاوي ورنا رئيس ومحمود حجازي ونانسي صلاح وأحمد سلامة والمؤلف هيثم نبيل والمخرج رؤوف عبد العزيز.

احتفل صناع فيلم عيسى ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل، وذلك للمنافسة به خلال عام 2024.

وحضر أبطال العمل من الفنانين المشاركين في فيلم عيسى، من بينهم: خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ وسامي مغاوري وآخرين، وتم الإعلان خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم عن تقديم النجم العالمي مينا مسعود لدور البطولة وشخصية عيسى.

بدأ الفنان عبدالله الرويشد، قبل قليل حفل ختام مهرجان فبراير الكويت، المقام اللية الجمعة 16 فبراير على مسرح الكويت أرينا.

وبدأ عبدالله الرويشد حفل الليلة الختامية لـ مهرجان فبراير الكويت، بأغنية يخون الود، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.