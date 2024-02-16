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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024| الشركة المتحدة تطرح برومو حق عرب

أحمد العوضي
أحمد العوضي

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم دراميا رمضان 2024. 

وتضمن برومو مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات. 

بوسترات مسلسل حق عرب

وكانت منصة watch it، قد طرحت البوسترات الفردية لنجوم مسلسل “حق عرب” ، المقرر عرضه فى ماراثون رمضان لعام 2024.

وروَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل أحمد العوضي “حق عرب” الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2024، مجموعة من الصور لكواليس العمل.

ظهر أحمد العوضي في الصور وهو يتعرض للظلم والضرب والحبس، ويسانده عدد من النساء، ويبدو أن القصة ستكون مليئة بالأكشن وأخذ الحق.

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف .

الفيلم بطولة كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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