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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يخون الود.. عبد الله الرويشد يبدأ حفل ختام مهرجان فبراير الكويت

عبدالله الرويشد
عبدالله الرويشد

بدأ الفنان عبدالله الرويشد، قبل قليل حفل ختام مهرجان فبراير الكويت، المقام اللية الجمعة على مسرح الكويت أرينا. 

بدأ عبدالله الرويشد حفل الليلة الختامية لـ مهرجان فبراير الكويت، بأغنية يخون الود، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق. 

عبدالله الرويشد - إمارات الوفا

وفي شهر يناير الماضي، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية الفنان عبدالله الرويشد الجديدة التي تحمل اسم إمارات الوفا، إهداء إلى شعب الإمارات، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية إمارات الوفا لـ عبدالله الرويشد، من كلمات حسان العبيدلي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع موسيقي نور هاشم. 

وتقول مطلع الأغنية: 

هذي إمارات الوفا.. هذي إمارات الجمال
هذي بلاد الواقع اللي فاق أوصاف الخيال
أرضٍٍ تجسّد معجزه.. باحساسها وْبناسها
دار التسامح والمحبه والوفا واللا مُحال

تاريخها يشهد لها.. وطموحها وشموخها
وامجادها عزّ وفخَر..  بحضورها ورسوخها
من طيب أهَلْها وطيب سيرِتها وطيب شيوخها
جادَت وسادَت واصبحت بين الملا مضرِب مثال

أحدث أغاني عبدالله الرويشد

حصد الفنان عبدالله الرويشد، مليون و65 ألف مشاهدة، بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم ارتويت، وذلك بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية ارتويت لـ عبدالله الرويشد، من كلمات والحان: جمانه جمال، توزيع: احمد صالح، صولو عود: حسين محب، الكورال: مجموع الكورال اليمني بالقاهرة، ايقاعات: عبدالحميد الصقر، جيتار: مصطفى نصر، مكس: نبيل إيهاب – تامر حسن، ماستر: المنهندس مجيد دشتي. 

 

أغاني عبدالله الرويشد الجديدة 

وفي آخر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبدالله الرويشد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم أعترف لك، إذ طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات الأغنية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية أعترف لك للفنان عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان: عبدالله الرويشد، توزيع موسيقي: يحيى الموجي، مكس: إيهاب نبيل – تامر حسن، ماستر: مجيد دشتي.

 

أغاني عبدالله الرويشد

كان الفنان عبدالله الرويشد، طرح أغنية بعنوان حبيب كان، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في شهر مايو الماضي.

كما حقق عبدالله الرويشد مليون مشاهدة بأغنية كل ما غفت عيني، بينما حصد 800 ألف مشاهدة بأغنية ما تدري، بعد مرور يومين على طرح الأغنيتين عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تم طرحهما على طريقة الفيديو كليب يوم 6 يناير.

كما طرح عبد الله الرويشد أغنيتين "سنجل" بطريقة الفيديو كليب، والعملين هما: "كل ما غفت عيني" من كلمات الشاعر فهد العيبان، وألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم، وتولى اخراجها فيديو كليب المخرج خالد الرفاعي.

- الأغنية الثانية عنوانها "ما تدري"، من كلمات الشاعر أحمد الصانع، ألحان عبد القادر الهدهود، توزيع بدر كرم ، وتولى إخراجها فيديو كليب المخرج بسام ترك.

 

أعمال عبدالله الرويشد 

كما حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.

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