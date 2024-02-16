صناع فيلم عيسى يحتفلون ببدء تصويره بحضور أبطال العمل ... صور

احتفل صناع فيلم عيسى ببدء أول يوم تصوير بحضور أبطال العمل، وذلك للمنافسة به خلال عام 2024.

وحضر أبطال العمل من الفنانين المشاركين في فيلم عيسى، من بينهم: خالد الصاوي وأحمد سلامة ورنا رئيس ونانسي صلاح ومحمود حجازي وإسلام حافظ وسامي مغاوري وآخرين، وتم الإعلان خلال الاحتفال ببدء تصوير الفيلم عن تقديم النجم العالمي مينا مسعود لدور البطولة وشخصية عيسى.

ويلعب دور البطولة و شخصية عيسي

وتدور احداث فيلم عيسي في إطار اجتماعي يجمع بين الغموض و التشويق ، أحداثة تحمل في نهايتها عدد من الصدمات و المفاجأت



فيلم عيسى من بطولة مينا مسعود، خالد الصاوي، احمد سلامه ، رنا رئيس، نانسي صلاح، محمود حجازي، إسلام حافظ، سامي مغاوري عدد كبير من الفنانين، ومن تأليف هيثم نبيل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.