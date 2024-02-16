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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مينا مسعود مفاجأة فيلم عيسى لـ خالد الصاوي

فيلم عيسى
فيلم عيسى

انطلقت اليوم الجمعة تصوير مشاهد فيلم عيسى، بحضور أبطاله خالد الصاوي ورنا رئيس ومحمود حجازي ونانسي صلاح وأحمد سلامة والمؤلف هيثم نبيل والمخرج رؤوف عبد العزيز. 

وعرضت شركة الريماس المنتجة للفيلم فيديو قصير عبر شاشة كبيرة، يظهر فيها الفنان العالمي مينا مسعود، ليعلن عن بطولته لـ فيلم عيسى، واستعداده للسفر إلى مصر لبدء تصوير مشاهده بالفيلم. 

وصور أبطال فيلم عيسى أولى المشاهد بإحدى الفيلات بمنطقة العبور، وجمع أول مشهد بين خالد الصاوي ورنا رئيس. 

 

فيلم عيسى

وكان طرح المنتج إبراهيم إسحق بوستر فيلمه الجديد الذي يحمل اسم عيسى، وذلك بعد غياب طال أكثر من 4 سنوات عن السينما بعد فيلم الكهف الذي عرض عام 2018.

ونشر إبراهيم إسحق على حسابه الرسمي عبر فيس بوك بوستر الفيلم، معلقًا: عيسى قريبًا.. والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز، ولم يكشف عن تفاصيل الفيلم ولا من أبطاله.

وكان آخر الأعمال إبراهيم إسحق فيلم الكهف الذي شارك في بطولته كل من ماجد المصري، محمود عبد المغني، مي سليم، روجينا، إيهاب فهمي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سامح سر الختم وإخراج أمير شوقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حي فقير وشاب يدعى اسم عبد الله تنقلب حياته  بعد خيانة صديقه صادق له مع زوجته، ويفر إلى أحد المقابر ويتحول من شاب ضعيف الشخصية لفتوة المنطقة، بينما يصاب صادق بصدمة من غياب عبدالله ويدرس على يد أحد المشايخ ويصبح شيخ الجامع، وتتطور الأحداث بعد.

فيلم عيسى
فيلم عيسى
فيلم عيسى
فيلم عيسى
فيلم عيسى
فيلم عيسى
فيلم عيسى عيسى خالد الصاوي رنا رئيس محمود حجازي مينا مسعود

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