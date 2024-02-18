جانتس يحدد شروط تل أبيب لوقف الهجوم على رفح ومهلة حتى بداية رمضان

قال رئيس معسكر الدولة بيني جانتس، إنه إذا لم يكن أسرى تل أبيب في منازلهم في رمضان فإن القتال سيمتد إلى رفح أيضاً.



وتحدث جانتس أمام اللقاء السنوي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أميركا، وقال إنه "إذا لم يكن مختطفونا في رمضان في منازلهم - فإن القتال سيستمر ويمتد إلى رفح أيضاً".



وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد أوضح جانتس، أنه سيسمح بإجلاء المدنيين بينما نتباحث مع الأميركيين والمصريين لتجنب إيذاء المدنيين غير المتورطين».

وبحسب قوله، فإن «حماس أمامها خيار، يمكنهم الاستسلام، وبالتالي سيتمكن سكان غزة من الاحتفال بشهر رمضان".

وفيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين، أضاف: "الإجراءات الأحادية الجانب ليست الطريق إلى الاستقرار الإقليمي"، ويجب أن نعمل في عمليات طويلة الأمد ونعزز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة جميع السكان في المنطقة وتعزيز السلام.