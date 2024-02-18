الخارجية الفلسطينية: حصول الدولة على عضوية الأمم المتحدة لا يحتاج إذن نتنياهو

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، اليوم الأحد، إن حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لا يحتاج إلى رخصة أو إذن من نتنياهو أو حكومته.

أكدت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأمريكية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلباً لنتنياهو، سواء من الناحية القانونية أو السياسية.

قالت الخارجية الفلسطينية إن نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية، وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض، عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة بما فيها القدس الشرقية، وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين.